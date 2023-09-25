ЧП в Косово: монастырь, где сидели боевики, напавшие на полицейских, взят под контроль

В МВД Косово сообщили, что Баньский монастырь, который расположен около городов Звечан и Косовска-Митровица и где находились более 30 вооруженных боевиков, захватили власти в результате силовой операции, передает Zakon.kz.

По информации BBC, речь идет именно о тех боевиках, которые в ночь на воскресенье вступили в бой с полицейскими подразделениями в северной части города Косовска-Митровица, преимущественно населенной сербами.

В результате перестрелок с вооруженными людьми погибли по меньшей мере четыре человека.

"Мы взяли эту территорию под контроль. Это было сделано в ходе нескольких боев", – сказал министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля.

Ранее сообщалось, что конфликт начался в Косово ранним утром в воскресенье, когда полицейские во время ночного патрулирования обнаружили два грузовика без номерных знаков, которые блокировали въезд на мост через реку Ибар, разделяющую албанскую и сербскую части города. По сообщению косовской полиции, в результате возникшей перестрелки один полицейский был убит и двое ранены. Затем вооруженные люди вошли на территорию Баньского монастыря. По данным полиции, в результате силовой операции погибли по меньшей мере трое из них.

Сейчас, по информации Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ситуация в Баньском монастыре спокойная, хотя страх в связи с происшедшими 24 сентября событиями все еще ощущается как в окрестностях, так и в самой обители. Вооруженные люди, прорвавшиеся через ворота, покинули монастырскую территорию. Перед входом в монастырь и в его дворе замечено присутствие косовской полиции и Миссии ЕС в области верховенства закона.