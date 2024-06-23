В Дагестане неизвестные напали на синагогу и церковь: погиб полицейский

МВД Дагестана 23 июня сообщило, что вооруженные люди обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также неизвестные напали на пост ДПС в Махачкале, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, примерно в 18:00 в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь.

"По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые объявлен в ориентировку: "Фольксваген Поло" белого цвета госномер 921", – говорится в сообщении

Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется.





Также сообщается, что в Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС.





"В Махачкале один сотрудник убит, шесть ранено. Среди гражданского населения пострадавших, погибших нет. Информации предварительная", – заключили в МВД.

Ранее сообщалось о другом нападении. 22 марта 2024 года в Подмосковье в партер "Крокус Сити Холл ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". В результате нападения погибли 145 человек.