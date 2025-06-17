В Астану прилетели Садыр Жапаров и Сердар Бердымухамедов

В Казахстан сегодня, 17 июня 2025 года, прибыли президенты Кыргызстана и Туркменистана Садыр Жапаров и Сердар Бердымухамедов. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Борт президента Кыргызстана приземлился в столичном аэропорту. Садыр Жапаров примет участие в саммите "Центральная Азия – Китай".

Фото: primeminister.kz

По итогам 4 месяцев текущего года, торговля между Казахстаном и Кыргызстаном выросла на 25,2% и составила 435,1 млн долларов.

Также в Астану для участия в саммите "Центральная Азия – Китай" прибыл президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Фото: primeminister.kz

По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном составил 555,7 млн долларов.

Президентов в столичном аэропорту встретил премьер-министр Олжас Бектенов.

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16 июня 2025 года в Казахстан с визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Его в аэропорту Астаны торжественно встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Позднее прошли переговоры, по итогам которых было подписано 24 межправительственных и межведомственных документа.