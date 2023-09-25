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В Китае бегемот напал на смотрителя зоопарка

животное Фото: pixabay
В зоопарке в китайской провинции Хуань в городе Чанша 24 сентября бегемот набросился на смотрителя во время кормления, мужчине чудом удалось спастись, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Newsflare, инцидент попал на видео. На кадрах ролика, который сняли посетили зоопарка, смотритель кормил бегемота в вольере, животное неожиданно атаковало мужчину.

Как уточняется, смотрителю удалось выбежать из вольера и ускользнуть от огромной пасти гиппопотама, мужчине пришлось отбиваться от бегемота палкой и спасаться бегством.

По сообщению администрации зоопарка, сотрудник не пострадал, причины агрессии животного выясняются.

Ранее сообщалось, что медведь напал на человека в зоне отдыха СКО.

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