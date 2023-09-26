Глобальному лидерству США может настать конец из-за проблем с математикой

Соединенным Штатам угрожает дефицит IT-специалистов, ученых и инженеров: жители страны просто недостаточно хорошо знают математику, чтобы заниматься такой работой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Associated Press, американские преподаватели, работодатели и даже власти бьют тревогу из-за низкого уровня математической грамотности у студентов. Проблемы с математикой на уровне страны могут привести к тому, что США постепенно уступят лидирующие позиции в науке, технологиях и IT-сфере другим государствам, прежде всего Китаю.

Ситуация настолько серьезная, что на нее обратило внимание даже минобороны США. По его данным, в Соединенных Штатах подготавливают в четыре раза меньше инженеров и IT-специалистов, чем в России, и в восемь раз меньше, чем в Китае. Федеральное бюро статистики труда, в свою очередь, предупредило о росте спроса на технологически ориентированные профессии: число рабочих мест, на которых требуются сотрудники с навыками математических вычислений и анализа, будет расти примерно на 30 тысяч в год до конца текущего десятилетия.

По словам специалистов, дефицит кадров в США может возникнуть в профессиях, связанных с разработкой программного обеспечения, производством полупроводников, кибербезопасностью и другими важными для современного мира отраслями. Занимать эти рабочие места попросту некому: американские студенты уступают по результатам тестов по математике своим сверстникам из 36 других стран (на первом месте идет Китай), и лишь каждый пятый американский старшеклассник способен сдать экзамен по математике на уровне колледжа. Ученых тоже будет не хватать: только среди специалистов по естественным наукам прогнозируют дефицит 11 тысяч человек.

Такая же статистика и среди выпускников: только 20% студентов, которые оканчивают американские вузы по специальностям, связанным с IT и инженерией, составляют граждане США. Остальные 80% – иностранцы, которые после университета поедут развивать науку и технологии в других странах.

В Казахстане, по-видимому, с математической грамотностью тоже не все хорошо: не зря пороговый балл по этому предмету на ЕНТ снизили с пяти до трех.

