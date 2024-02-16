Опубликовано последнее видео с участием Алексея Навального

Фото: flickr

В Сети появилось видео за 15 февраля 2024 года, на кадрах которого Алексей Навальный выступал в суде по видеосвязи, сообщает Zakon.kz.

Ролик разместил Telegram-канал издания SOTA. "Вчерашнее видео Алексея Навального на заседании Ковровского суда по видеосвязи из Харпа. Алексей бодр, здоров и весел", – говорится в описании. О смерти Навального стало известно 16 февраля 2024 года. Оппозиционер скончался в исправительной колонии №3 в ЯНАО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причины смерти осужденного Алексея Навального должны выяснить медики. Теперь в колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России. Читайте также Мама Алексея Навального: Не хочу слышать никаких соболезнований

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