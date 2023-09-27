Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Во вторник, 26 сентября, суд признал Дональда Трампа виновным в завышении своего капитала, чтобы получать более высокие страховые гарантии и выгодные кредиты, сообщает Zakon.kz.

В сентябре 2022 года генеральный прокурор Нью-Йорка подал иск в суд, где назвал мошенничеством завышенные активы семейного бизнеса Трампа мошенничеством. По мнению прокурора, именно это привело бывшего президента США к власти, пишет Associated Press.

Спустя год, 26 сентября 2023 года, суд вынес решение по иску и признал действия Дональда Трампа мошенническими. Судья, вынося решение, установил, что бывший президент и его компания "обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив его активы и преувеличив его собственный капитал в бумагах, используемых при заключении сделок и обеспечении финансирования". Сообщается, что Трамп увеличил свой собственный капитал на 2,23 миллиарда долларов, а по другим данным, на 3,6 миллиарда долларов.

Судья постановил в качестве наказания отозвать некоторые бизнес-лицензии Трампа. Таким образом, вести бизнес в Нью-Йорке Трамп больше не сможет, считает судья.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес необоснованные и он "не сделал ничего плохого".

Дональда Трампа обвиняют в 38 пунктах нарушения закона, в числе которых причастность к выплате денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс за молчание, а также мошенничество с завышением стоимости собственности для получения кредитов.