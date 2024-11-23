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Трампу разрешили добиваться прекращения уголовного дела, по которому его признали виновным

Президент США , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 10:57 Фото: flickr/Gage Skidmore
22 ноября 2024 года судья Нью-Йорка предоставил Дональду Трампу в связи с победой на выборах разрешение ходатайствовать о прекращении уголовного дела, по которому в мае его признали виновным по 34 пунктам, сообщает Zakon.kz.

Суд Нью-Йорка перенес на неопределенное время вынесение приговора избранному президенту Дональду Трампу по делу о "‎выплатах за молчание" бывшей порнозвезде Сторми Дэниелс. Заседание суда изначально планировалось на 26 ноября, пишет "Голос Америки".

Судья, который ведет дело, призвал участников этого процесса в течение следующих двух с половиной недель представить дополнительные материалы о том, как действовать дальше в свете предстоящего вступления Трампа в должность президента страны.

Адвокаты политика требуют немедленного закрытия дела, обосновывая это возможным негативным влиянием на исполнение обязанностей президента. В свою очередь сторона обвинения готова лишь отложить вынесение приговора.

В начале ноября 2024 года Дональд Трамп одержал убедительную победу на президентских выборах.

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Вместе с тем он является фигурантом уголовных и гражданских дел. Как отмечало СNN, это чрезвычайно уникальная позиция: никогда ранее обвиняемый в совершении уголовного преступления не избирался на высшую государственную должность, а бывшему президенту до прошлого года никогда не предъявлялись уголовные обвинения.

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