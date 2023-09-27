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Власти Коста-Рики ввели чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов

Власти Коста-Рики ввели чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов Фото: pixabay
Президент Коста-Рики объявил в стране чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов, которые пытаются попасть в США и для этого тысячами прибывают на остров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 27 сентября, президент Коста-Рики Родриго Чавес на пресс-конференции заявил, что вынужден ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за огромного количества мигрантов, которые прибывают на остров в надежде попасть в Соединенные Штаты. По словам президента, большинство из них приезжают из Венесуэлы, Эквадора, Колумбии, Китая, Гаити, Йемена и Бангладеш.

По данным Международной организации по миграции, только за август в Коста-Рику прибыли около 84,5 тысячи мигрантов. Через так называемый Дарьенский пробел – участок неосвоенной территории, соединяющий Колумбию и Панаму, – с начала года прошли около 249 тысяч человек, бегущих из Колумбии. Многие из них затем отправляются в Коста-Рику, надеясь оттуда попасть в США.

Коста-Рика – одна из стран, где по инициативе администрации американского президента Джо Байдена открывают специальные центры, позволяющие мигрантам легально пересекать границы США. Сейчас в таких центрах зарегистрировались уже 38 тысяч человек.

Ранее премьер-министр Израиля назвал африканских мигрантов угрозой для страны после массовых беспорядков.

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