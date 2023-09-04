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Премьер Израиля назвал африканских мигрантов угрозой для страны

Премьер Израиля назвал африканских мигрантов угрозой для страны Фото: pixabay
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после массовых беспорядков в Тель-Авиве с участием выходцев из Эритреи назвал мигрантов из Африки угрозой для безопасности страны, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал массовые беспорядки, разгоревшиеся в Тель-Авиве на прошедших выходных, сообщает Times of Israel. Он заявил, что мигранты из Африки, устроившие погромы в израильской столице, представляют собой "реальную угрозу сущности и будущему Израиля как еврейского и демократического государства".

На специальном заседании министерской комиссии с участием глав Минюста, МИД и Министерства национальной безопасности Нетаньяху анонсировал жесткие меры против погромщиков, включая немедленную депортацию всех, кто причастен к беспорядкам. Он также заявил, что организует форум, чтобы "подготовить полный и обновленный план по изгнанию оставшихся нелегальных мигрантов из Израиля".

Мигрантам, замешанным в протестах, аннулируют разрешения на работу. Кроме того, в Израиле планируют принять новый закон об иммиграции, существенно ужесточающий требования к прибывающим в страну.

Сейчас в Израиле находятся около 30 тысяч мигрантов из Африки, в основном из Судана и Эритреи. Многие из них имеют статус беженцев или претендуют на него. Некоторые годами нелегально находятся в стране.

Массовые беспорядки и погромы с участием мигрантов из Африки произошли в Тель-Авиве на минувших выходных. Разногласия между разными группами выходцев из Эритреи переросли в неконтролируемые уличные стычки и столкновения с израильской полицией. Пострадали около 170 человек, 50 полицейских получили ранения, 15 человек госпитализированы в тяжелом состоянии. После погромов под арестом находятся около 50 граждан Эритреи.

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