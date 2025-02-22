Казахстанцев депортировали из США и вместе с другими мигрантами отправили в Коста-Рику

Правительство Коста-Рики приняло первую группу мигрантов, среди которых оказались казахстанцы, которых депортировали из Соединенных Штатов в рамках соглашения с Вашингтоном о временном размещении до 200 депортированных из других стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ABS CBN, депортации являются частью мер президента США Дональда Трампа по борьбе с незаконной миграцией, которая включает в себя растущее число рейсов в страны, сотрудничающие с ним в вопросах многонациональной репатриации.

Последняя группа высланных мигрантов была доставлена ​​самолетом из города Сан-Диего в столицу Коста-Рики Сан-Хосе, откуда их отправили на автобусе в приют для мигрантов недалеко от границы с Панамой.

Отмечается, что мигрантам будет разрешено оставаться в Коста-Рике в течение одного месяца, в течение которого чиновники будут координировать их добровольное возвращение в свои страны.





"Группа – все члены семей – были выходцами из Узбекистана, Китая, Армении, Турции, Афганистана, России, Грузии, Вьетнама, Азербайджана, Ирана, Иордании, Казахстана и Ганы. Ожидается, что до 200 мигрантов из других стран, депортированных США, будут отправлены в Коста-Рику в рамках последней сделки, объявил на этой неделе президент Родриго Чавес, сославшись на угрозу пошлин США на коста-риканские товары", – пишет портал.

Ранее было названо официальное количество иностранцев, работающих в Казахстане.