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Мир

Казахстанцев депортировали из США и вместе с другими мигрантами отправили в Коста-Рику

казахстанцев депортировали из США и вместе с другими мигрантами отправили в Коста-Рику, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 10:42 Фото: flickr
Правительство Коста-Рики приняло первую группу мигрантов, среди которых оказались казахстанцы, которых депортировали из Соединенных Штатов в рамках соглашения с Вашингтоном о временном размещении до 200 депортированных из других стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ABS CBN, депортации являются частью мер президента США Дональда Трампа по борьбе с незаконной миграцией, которая включает в себя растущее число рейсов в страны, сотрудничающие с ним в вопросах многонациональной репатриации.

Последняя группа высланных мигрантов была доставлена ​​самолетом из города Сан-Диего в столицу Коста-Рики Сан-Хосе, откуда их отправили на автобусе в приют для мигрантов недалеко от границы с Панамой.

Отмечается, что мигрантам будет разрешено оставаться в Коста-Рике в течение одного месяца, в течение которого чиновники будут координировать их добровольное возвращение в свои страны.


"Группа – все члены семей – были выходцами из Узбекистана, Китая, Армении, Турции, Афганистана, России, Грузии, Вьетнама, Азербайджана, Ирана, Иордании, Казахстана и Ганы. Ожидается, что до 200 мигрантов из других стран, депортированных США, будут отправлены в Коста-Рику в рамках последней сделки, объявил на этой неделе президент Родриго Чавес, сославшись на угрозу пошлин США на коста-риканские товары", – пишет портал.

Ранее было названо официальное количество иностранцев, работающих в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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