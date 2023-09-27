Не менее 100 человек погибли при пожаре на свадьбе в Ираке

Как минимум 100 человек погибли и около 150 получили ранения в результате пожара на свадьбе в Ираке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 27 сентября, страшный пожар произошел во время празднования свадьбы в округе Аль-Хамдания на северо-востоке провинции Ниневия в Ираке.

Причиной трагедии, вероятно, стало неосторожное обращение с огнем – на празднестве запускали фейерверки и зажигали большое количество свечей, отметили в иракском Министерстве гражданской обороны. Причиной быстрого распространения огня и большого количества погибших стало то, что зал торжеств был отделан дешевыми и легко воспламеняющимися материалами, не отвечавшими требованиям пожарной безопасности.

"Пожар привел к частичному обрушению здания из-за применения огнеопасных дешевых стройматериалов, которые рухнули в течение нескольких минут после того, как разгорелось пламя", – сообщили в Министерстве гражданской обороны Ирака.





На снимках с места происшествия виден густой столб дыма, поднимающийся над местным залом торжеств. Один из выживших гостей сообщил журналистам, что жених и невеста не пострадали, но "сокрушены" трагическим происшествием.



"Жених и невеста в порядке. Я только что был с ними. Но они совершенно опустошены из-за того, что произошло с людьми", – рассказал очевидец.

Губернатор провинции Ниневия сообщил, что точное количество погибших и пострадавших пока не установлено. Раненых доставили в больницы Ниневии и соседнего Курдистана. Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа Аль-Судани поручил Кабмину оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожара.

Ранее десятки людей погибли в страшном пожаре в столице ЮАР.