Недоношенные младенцы погибли при пожаре в больнице в Ираке

В больнице на юге Ирака вспыхнул пожар. Дым распространился на родильное отделение и погибли четыре недоношенных ребенка, сообщает Zakon.kz.

По словам министра здравоохранения Ирака Салеха аль-Хаснави, пожар начался на куче обломков, принадлежащих строительной компании, работавшей над ремонтом женской и детской больницы в Дивании, пишет ABC News.

Здание больницы не сгорело, но было наполнено дымом, а четверо младенцев умерли от проблем с дыханием в ​​результате отравления дымом. Некоторые другие пациенты получили легкие травмы.

В заявлении Общества Красного Полумесяца Ирака говорится, что его команды успешно эвакуировали из больницы 150 детей и 190 родственников. Они заявили, что пожар мог быть вызван неисправностью электропроводки.

Как сообщило государственное иракское агентство новостей, офис премьер-министра Мухаммеда Шиа аль-Судани поручил местным властям и министерству здравоохранения начать расследование обстоятельств пожара. Должностные лица, курирующие больницу, были отстранены от работы до завершения расследования.