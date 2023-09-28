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В Шотландии открыли комнату для "безопасного" употребления наркотиков

человек Фото: freepik
Шотландские чиновники одобрили первую в Великобритании комнату для употребления запрещенных веществ, предназначенную для более безопасного употребления незаконных наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным ABC News, комната обошлась бюджету в 2,8 миллиона долларов. В них "потребители" могут принимать запрещенные наркотики, такие как кокаин и героин, под наблюдением медицинского персонала.

В пилотном режиме комнату запустили в городе Глазго. Власти надеются, что пилотный проект поможет решить проблемы злоупотребления наркотиками в Шотландии , где самые высокие показатели смертности от наркотиков в Западной Европе, а уровень смертности от отравлений наркотиками почти в три раза выше, чем в среднем по Великобритании в 2021 году.

Создание учреждения, которое начнет набор персонала в следующем году, впервые было предложено в 2016 году после вспышки ВИЧ в Глазго среди людей, употребляющих наркотики путем инъекций в общественных местах. Его поддерживает правительство Шотландии, хотя некоторые законодатели выразили обеспокоенность по поводу последствий для местных жителей и бизнеса.

комната

Фото: Клэр Хейхерст/Пенсильвания через AP

В центре будут работать обученные медицинские работники, и в нем будет создана гигиеничная среда, где люди смогут употреблять запрещенные вещества, полученные в другом месте.

Чиновники говорят, что люди не могут делиться наркотиками с другими людьми в учреждении, и что медицинские и социальные работники центра будут предлагать советы и поддержку по вопросам выздоровления и социального обеспечения. Они добавили, что центр не поощряет употребление наркотиков, а способствует снижению вреда и снижению передозировок.

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