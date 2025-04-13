Появились новые подробности о катастрофе Титаника
Фото: pixabay
Университет Ньюскала (Великобритания) раскрыл новые детали о крушении легендарного трансатлантического лайнера "Титаник" в 1912 году, сообщает Zakon.kz.
Подробности крушения 113-летней давности раскрыл доцент кафедры кораблестроения в учебном заведении Саймон Бенсон телеканалу ABC.
Он рассказал о проведении самого подробного на сегодняшний день 3D-сканирования обломков "Титаника". В Великобритании изучили 715 тысяч изображений обломков лайнера для дальнейшего конструирования цифровой копии "Титаника" вплоть до мелких деталей.
Благодаря этому ученые Ньюскала смогли выявить точное время столкновения лайнера с айсбергом.
"Сейчас мы фактически узнаем из этих симуляций, что время, которое потребовалось "Титанику" для столкновения с айсбергом составило 6,3 секунды", – заявил Бенсон.
В 2022 году ученые из Испании спрогнозировали исчезновение обломков "Титаника" к 2050 году. Причина в том, что их состояние стремительно ухудшается из-за подводных бактерий.
Ранее сообщалось, что ученые возродили вымерший вид лютоволков из "Игры Престолов".
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