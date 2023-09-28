59-летняя китаянка сделала ЭКО и родила, чтобы избавиться от одиночества и тоски

В Китае в Ичане в провинции Хубэй 59-летняя пенсионерка родила девочек-близнецов, сообщает Zakon.kz.

По информации South China Morning Post, госпожа Ван сказала, что она и ее муж – богатые пенсионеры, и они обратились за лечением вспомогательной репродукции, стоимость которого превышает 100 000 юаней (13 700 долларов США), потому что они думали, что их дом похож на "пустое гнездо", "холодный и безжизненный". То есть они родили детей, чтобы избавиться от тоски. Китаянка с мужем чувствовали себя одинокими из-за редких визитов сына.

Женщина говорит, что взрослый сын не поддержал и не возражал против ее решения иметь еще детей.

Молодая мать говорит, что будет воспитывать самостоятельность дочерей, а муж накопил достаточно денег, чтобы содержать девочек, пока им не исполнится 20 лет.

Однако пользователи китайских соцсетей не разделяли радость родителей, они считают решение завести детей в пожилом возрасте легкомысленным.

Ранее, еще в августе, мы писали об уникальном случае, когда 51-летняя алматинка родила двойню. Осуществить позднюю и очень желанную беременность женщине также помогло искусственное оплодотворение. Операция прошла успешно, без осложнений. Родилась девочка 2589 граммов и мальчик весом 2345 граммов.