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Австралиец инсценировал свое похищение, чтобы встретиться с любовницей

Австралиец разыграл собственное похищение, чтобы побыть с любовницей Фото: pixabay
Суд в Австралии оштрафовал местного жителя за то, что он выдумал историю о собственном похищении, чтобы побыть с любовницей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN 28 сентября, суд в австралийском штате Новый Южный Уэльс приговорил Пола Айеру к трем годам общественных работ и штрафу в размере 10 тысяч австралийских долларов (более 3 млн тенге) за то, что тот выдумал историю о собственном похищении. Полиция расследовала дело 200 часов – хотя на самом деле австралиец всего лишь прятался от своей девушки.

35-летний Пол Айера решил провести новогоднюю ночь с любовницей. Чтобы оправдать свое отсутствие, он сообщил сожительнице, что едет на встречу с "финансовым партнером", а потом не придумал ничего лучше, чем разыграть собственное похищение. За несколько минут до полуночи он отправил девушке сообщение с чужого номера, в котором от имени неких похитителей потребовал в качестве выкупа собственный мотоцикл.

Девушка австралийца обратилась в полицию. Айеру вместе с его любовницей задержали на посту дорожной полиции уже на следующее утро, но даже после этого мужчина продолжал утверждать, что его якобы взяли в заложники и потом отпустили некие злоумышленники с Ближнего Востока. В итоге полиция потратила больше недели на расследование и проверку фактов, ни один из которых не подтвердился.

Айере грозило тюремное заключение, но суд в итоге проявил к нему снисхождение, ограничившись обязательными работами и штрафом. Адвокат мужчины заявил, что его подзащитный счастлив избежать тюрьмы и "хочет стать продуктивным членом общества". Девушка Айеры, судя по заявлению адвоката, в конце концов простила ему измену.

Казахстанцев любовь порой тоже толкает на неразумные поступки: например, в августе пассажир самолета "заминировал" аэропорт Астаны, потому что ему понравилась девушка.

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