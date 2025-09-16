На днях актриса Сальма Хайек опубликовала фото с бывшей любовницей своего мужа Линдой Евангелистой и дочерью, сообщает Zakon.kz.

История этого треугольника достойна сериала. В 2006 году Линда родила сына от миллиардера Франсуа-Анри Пино, роман с которым продлился около четырех месяцев. Бизнесмен "ушел за хлебом", как только узнал, что супермодель забеременела.

После этого он сразу закрутил роман с Сальмой, но и тут произошла оплошность. Менее чем через год актриса родила от него дочь Валентину.

Фото: Instagram/salmahayek

На протяжении пяти лет Линда Евангелиста скрывала, кто является отцом ребенка. В 2011 году она не выдержала и подала на алименты. Процесс завершился спустя год: Линда, по некоторым данным, осталась в огромном плюсе. Она получила около 46 тыс. долларов в месяц на содержание сына и проучила хитрого бывшего.

Фото: Instagram/salmahayek

"Судя по новому фото, у женщин хватило мудрости и чувства юмора, чтобы превратить скандал прошлого в почти семейную идиллию", – отметили Instagram-пользователи.

