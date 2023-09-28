Флаг Кыргызстана хотят изменить

Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана предлагают изменить форму лучей солнца на государственном флаге, сообщает Zakon.kz.

Инициаторами изменений выступили спикер Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов.

Согласно документу, на сегодняшний день возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с тюндюком посередине на флаге Кыргызстана в разных интерпретациях, таких как цветок подсолнуха, либо оборок юрты. Поэтому необходимо принять меры по устранению неоднозначного трактования значения изображения флага.

"В этой связи предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на форму, четко напоминающую лучи солнца". Из справки-обоснования





Предлагаемый вариант флага КР. Фото: Жогорку Кенеш

Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге привлекли авторов-разработчиков на начальном этапе. Они провели математические расчеты, чертежи и прочие работы.

