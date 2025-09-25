#АЭС в Казахстане
Мир

Парламент Кыргызстана объявил о самороспуске

Парламент, Кыргызстан, объявление, самороспуск, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 12:09 Фото: pixabay
Депутаты Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) 24 сентября 2025 года приняли постановление "О самороспуске VII созыва Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", сообщает Zakon.kz.

Так, депутат Улан Примов в своем докладе обозначил причины инициативы: сложность и риски при проведении двух масштабных выборных кампаний подряд.

Он напомнил, что по плану в ноябре 2026 года должны состояться парламентские выборы, а в январе 2027-го – президентские.

Депутат Дастан Бекешев, как отмечено в публикации издания 24.kg, обратился с вопросом к инициаторам:

"Избиратели спрашивают, почему, когда они просят уйти депутатов, они не уходят, а когда говорят оставайтесь – уходят. Как можно ответить гражданам? Почему нельзя было выборы провести весной?"

Его коллега Надира Нарматова сказала, что инициатива депутатов-руководителей породила вопросы в общественности.

"Не успели начать работу, как вице-спикеры, председатели комитетов предложили самороспуск. Почему они, если не хотят работать, не напишут заявление и не уйдут, чтобы годами ожидающие своей очереди кандидаты могли прийти вместо них? Мы даже 4 года не проработали. Могли бы доработать, и в июле-августе провести выборы. Как вы пойдете к избирателям просить проголосовать за вас? Подумайте о вашей моральной ответственности".

При этом она добавила, что поставит интересы государства выше своих и поддержит инициативу о самороспуске. Далее спикер не стал давать время для выступления другим депутатам и поставил вопрос на голосование.

За принятие постановления проголосовали 84 депутата из присутствующих 89. Против не проголосовал никто.

10 сентября парламент Кыргызстана одобрил законопроект о переименовании Джалал-Абада в Манас. Тогда же депутат Миргул Темирбаева заявила, что после переименования необходимо установить памятник Манасу.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
