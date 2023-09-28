Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Забытый" в космосе астронавт-рекордсмен приземлился в Казахстане

"Забытый" в космосе астронавт-рекордсмен приземлился в Казахстане Фото: корпорация "Роскосмос"
Франсиско (Фрэнк) Рубио, который накануне вернулся на Землю на борту космического корабля "Союз МС-23", установил рекорд по длительности пребывания в космосе среди астронавтов НАСА. Причем у него это получилось случайно: астронавта "забыли" в космосе, сообщает Zakon.kz.

Корабль "Союз МС-23" приземлился в Казахстане накануне – на Землю вернулся спускаемый модуль с космонавтами и грузами, а остальные части аппарата сгорели в атмосфере. Вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным свою миссию завершил астронавт НАСА Франциско Рубио, который стал рекордсменом среди американцев по пребыванию в космосе. Он провел за пределами Земли 371 день – хотя изначально планировалось, что миссия продлится только полгода, пишет The Telegraph.

Экипаж "Союза МС-23" буквально "застрял" в космосе и находился на орбите больше года, совершив около 6 тысяч оборотов вокруг планеты, потому что космонавтов не смогли с первой попытки вернуть на Землю. Аппарат, который должен был их забрать, столкнулся с космическим мусором и получил опасные повреждения. В итоге Рубио, сам того не ожидая, превзошел своего коллегу по НАСА Марка Ванде Хая, который провел на орбите 168 суток. Прокопьев и Петелин также были "заперты" на орбите больше года, но рекордсменами среди россиян не стали: космонавт Валерий Поляков в середине 1990-х работал на орбитальной станции "Мир" 437 дней.

Во время приземления экипаж испытал четырехкратную перегрузку, а посадка оказалась довольно жесткой: аппарат, опустившийся на поверхность планеты в 148 км к юго-востоку от Жезказгана, завалился набок. Несмотря на это, все члены экипажа чувствуют себя хорошо.

"Никто так не заслуживает возвращения к своим семьям, как вы трое", – сказал приземлившимся космонавтам новый командир экипажа МКС Андреас Могенсен.

47-летний Франсиско Рубио в комментарии журналистам лаконично отметил, что "хорошо вновь оказаться дома".

Читайте также

Флаг Кыргызстана
Флаг Кыргызстана хотят изменить
Австралиец разыграл собственное похищение, чтобы побыть с любовницей
Австралиец инсценировал свое похищение, чтобы встретиться с любовницей
Северная Корея закрепила свой ядерный статус в конституции
Северная Корея закрепила свой ядерный статус в Конституции
Никита Дробны
Россия НАСА Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
люди
Макпал Исабекова посвятила трогательный пост ушедшему из жизни отцу
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Похолодание ожидается в Казахстане
Похолодание ожидается в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления