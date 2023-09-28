"Забытый" в космосе астронавт-рекордсмен приземлился в Казахстане
Корабль "Союз МС-23" приземлился в Казахстане накануне – на Землю вернулся спускаемый модуль с космонавтами и грузами, а остальные части аппарата сгорели в атмосфере. Вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным свою миссию завершил астронавт НАСА Франциско Рубио, который стал рекордсменом среди американцев по пребыванию в космосе. Он провел за пределами Земли 371 день – хотя изначально планировалось, что миссия продлится только полгода, пишет The Telegraph.
Экипаж "Союза МС-23" буквально "застрял" в космосе и находился на орбите больше года, совершив около 6 тысяч оборотов вокруг планеты, потому что космонавтов не смогли с первой попытки вернуть на Землю. Аппарат, который должен был их забрать, столкнулся с космическим мусором и получил опасные повреждения. В итоге Рубио, сам того не ожидая, превзошел своего коллегу по НАСА Марка Ванде Хая, который провел на орбите 168 суток. Прокопьев и Петелин также были "заперты" на орбите больше года, но рекордсменами среди россиян не стали: космонавт Валерий Поляков в середине 1990-х работал на орбитальной станции "Мир" 437 дней.
Во время приземления экипаж испытал четырехкратную перегрузку, а посадка оказалась довольно жесткой: аппарат, опустившийся на поверхность планеты в 148 км к юго-востоку от Жезказгана, завалился набок. Несмотря на это, все члены экипажа чувствуют себя хорошо.
"Никто так не заслуживает возвращения к своим семьям, как вы трое", – сказал приземлившимся космонавтам новый командир экипажа МКС Андреас Могенсен.
47-летний Франсиско Рубио в комментарии журналистам лаконично отметил, что "хорошо вновь оказаться дома".