"Забытый" в космосе астронавт-рекордсмен приземлился в Казахстане

Франсиско (Фрэнк) Рубио, который накануне вернулся на Землю на борту космического корабля "Союз МС-23", установил рекорд по длительности пребывания в космосе среди астронавтов НАСА. Причем у него это получилось случайно: астронавта "забыли" в космосе, сообщает Zakon.kz.

Корабль "Союз МС-23" приземлился в Казахстане накануне – на Землю вернулся спускаемый модуль с космонавтами и грузами, а остальные части аппарата сгорели в атмосфере. Вместе с российскими космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным свою миссию завершил астронавт НАСА Франциско Рубио, который стал рекордсменом среди американцев по пребыванию в космосе. Он провел за пределами Земли 371 день – хотя изначально планировалось, что миссия продлится только полгода, пишет The Telegraph.

Экипаж "Союза МС-23" буквально "застрял" в космосе и находился на орбите больше года, совершив около 6 тысяч оборотов вокруг планеты, потому что космонавтов не смогли с первой попытки вернуть на Землю. Аппарат, который должен был их забрать, столкнулся с космическим мусором и получил опасные повреждения. В итоге Рубио, сам того не ожидая, превзошел своего коллегу по НАСА Марка Ванде Хая, который провел на орбите 168 суток. Прокопьев и Петелин также были "заперты" на орбите больше года, но рекордсменами среди россиян не стали: космонавт Валерий Поляков в середине 1990-х работал на орбитальной станции "Мир" 437 дней.

Во время приземления экипаж испытал четырехкратную перегрузку, а посадка оказалась довольно жесткой: аппарат, опустившийся на поверхность планеты в 148 км к юго-востоку от Жезказгана, завалился набок. Несмотря на это, все члены экипажа чувствуют себя хорошо.

"Никто так не заслуживает возвращения к своим семьям, как вы трое", – сказал приземлившимся космонавтам новый командир экипажа МКС Андреас Могенсен.

47-летний Франсиско Рубио в комментарии журналистам лаконично отметил, что "хорошо вновь оказаться дома".