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Экипаж космического корабля "Союз МС-23" приземлился в Казахстане

Спускаемая капсула космического корабля "Союз МС-23" Фото: скриншот видео
Пилотируемый корабль "Союз МС-23" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и астронавтом НАСА Франциско Рубио отстыковался от МКС и успешно приземлился на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

После отдаления на безопасное расстояние от МКС корабль включил двигатели на торможение и начал сход с орбиты. Затем он разделился на отсеки – спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжил управляемый спуск и в 17:17 по времени Астаны приземлился в 148 км юго-восточнее Жезказгана.

Остальные части корабля сгорели в плотных слоях атмосферы.

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