Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Великобритании арестовали еще одного человека из-за срубленного "дерева Робин Гуда"

дерево Робин Гуда Фото: wikimedia
60-летнего мужчину арестовали полицейские, расследующие дело о срубе дерева Платан-Гэп, известного как "дерево Робин Гуда" в Нортумберленде, сообщает Zakon.kz.

Дерево, расположенное рядом со Стеной Адриана, было срублено в ночь со среды на четверг. Полицейские назвали это "преднамеренным актом вандализма", сообщает The Guardian.

В четверг в связи с этим инцидентом был арестован 16-летний подросток по подозрению в нанесении преступного ущерба, его выпустили под залог.

Старший инспектор Ребекка Фенни-Мензис,

Представитель полиции Нортумбрии Ребекка Фенни-Мензис сказала, что преступление "справедливо вызвало шок, ужас и гнев" среди жителей. 

"Я надеюсь, что второй арест демонстрирует, насколько серьезно мы относимся к этой ситуации, и наше постоянное стремление найти виновных и привлечь их к ответственности. Расследование все еще находится на ранней стадии, и мы по-прежнему призываем всех, кто располагает информацией, которая может помочь, связаться с нами".Ребекка Фенни-Мензис

Это дерево стало знаменитым благодаря ключевой сцене фильма Кевина Костнера "Робин Гуд: Принц воров" 1991 года. После выхода фильма локация с деревом стала пользоваться популярностью у туристов.

Читайте также

надпись на стене "стоп терроризм!"
Смертники унесли жизни 56 человек в Пакистане
Международный суд ООН в Гааге
Армения подала в суд ООН на Азербайджан
потоп
Улицы Нью-Йорка затопило после дождя
Данияр Кунафин
Интересное Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Сильные осадки, заморозки до -3 и туман ожидаются в Казахстане
Сильные осадки, заморозки до -3° и туман ожидаются в Казахстане
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления