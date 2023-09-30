В Великобритании арестовали еще одного человека из-за срубленного "дерева Робин Гуда"
Фото: wikimedia
60-летнего мужчину арестовали полицейские, расследующие дело о срубе дерева Платан-Гэп, известного как "дерево Робин Гуда" в Нортумберленде, сообщает Zakon.kz.
Дерево, расположенное рядом со Стеной Адриана, было срублено в ночь со среды на четверг. Полицейские назвали это "преднамеренным актом вандализма", сообщает The Guardian.
В четверг в связи с этим инцидентом был арестован 16-летний подросток по подозрению в нанесении преступного ущерба, его выпустили под залог.
Старший инспектор Ребекка Фенни-Мензис,
Представитель полиции Нортумбрии Ребекка Фенни-Мензис сказала, что преступление "справедливо вызвало шок, ужас и гнев" среди жителей.
"Я надеюсь, что второй арест демонстрирует, насколько серьезно мы относимся к этой ситуации, и наше постоянное стремление найти виновных и привлечь их к ответственности. Расследование все еще находится на ранней стадии, и мы по-прежнему призываем всех, кто располагает информацией, которая может помочь, связаться с нами".Ребекка Фенни-Мензис
Это дерево стало знаменитым благодаря ключевой сцене фильма Кевина Костнера "Робин Гуд: Принц воров" 1991 года. После выхода фильма локация с деревом стала пользоваться популярностью у туристов.
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