Российский самолет с наемниками ЧВК "Вагнер" на борту взорвался в Мали

Российский самолет, потерпевший крушение в Мали, скорее всего, перевозил наемников ЧВК "Вагнер". Это удалось выяснить журналистам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Telegraph, в Мали при заходе на посадку взорвался российский самолет Ил-76. На его борту, по словам источников, находились наемники российской ЧВК "Вагнер".

Судя по видеозаписям, которые широко распространились в соцсетях, самолет потерпел крушение сразу после приземления в окрестностях малийского города Гао и взорвался, выбросив огромный столб пламени. Фотографии с места происшествия показывают, что воздушное судно было почти полностью уничтожено огнем.





Военная хунта Мали никак не прокомментировала происшествие. По предварительной информации, на борту самолета, принадлежавшего западноафриканской стране, находились наемники российской частной военной компании "Вагнер". Источники сообщили европейским журналистам, что сам инцидент произошел еще 23 сентября, и в результате его погибло "большое количество белых людей". Информаторы подтвердили, что речь идет именно о российских наемниках.

Военные, захватившие власть в Мали, официально отрицают сотрудничество с печально известной российской ЧВК "Вагнер", принимавшей участие в боевых действиях на территории Украины. Малийская хунта утверждает, что работает только с кадровыми российскими офицерами, которые в качестве инструкторов помогают армии страны бороться с терроризмом. Так или иначе, вмешательство России не помогло избавить Мали от угрозы, которую представляют радикальные исламисты: в этом году количество террористических атак в стране увеличилось на 15%, и только за последний месяц от нападений джихадистов погибло более 150 человек.

Российский предприниматель Евгений Пригожин, основавший ЧВК "Вагнер" и предпринявший неудачную попытку мятежа против Кремля в июне 2023 года, в конце августа также погиб в авиакатастрофе.