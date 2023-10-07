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Майя Санду: ЧВК "Вагнер" готовила госпереворот в Молдове

Майя Санду: ЧВК "Вагнер" готовила госпереворот в Молдове Фото: Facebook/Maia Sandu
Президент Молдовы Майя Санду утверждает, что за попыткой свержения нынешнего правительства страны, о которой говорят с начала 2023 года, стояла российская ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, сообщает Zakon.kz.

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что ЧВК "Вагнер" пыталась организовать в восточноевропейской стране государственный переворот, который удалось предотвратить. Планировалось с помощью подкупа превратить протесты против правительства в насилие.

"По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой Пригожина", – заявила глава Молдовы в интервью, опубликованном газетой Financial Times 6 октября.

Майя Санду полагает, что пророссийские силы в Молдове и дальше будут финансироваться Москвой для дестабилизации страны, получая деньги через "перевозчиков".

Она рассказала, что спецслужбы Молдовы отследили по меньшей мере 20 миллионов евро, которые, как утверждается, Россия завезла в страну для использования в политических целях, но реальная цифра, по всей видимости, еще выше.

""Россия собирается усилить давление на Молдову, – говорит Санду. – Они пытались использовать энергоносители и потерпели неудачу. Они пытались свергнуть власть, и им это не удалось. А сейчас они пытаются массово вмешаться в наши выборы, используя много денег... Мы не можем играть в шахматы с русскими, если они носят боксерские перчатки".

Комментариев властей России на эти высказывания Санду пока нет.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка перехватила "детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдове" и передала имеющуюся информацию Кишиневу.

Власти Молдовы подтвердили информацию украинских спецслужб. Майя Санду предупреждала, что в ближайшее время диверсанты с военной подготовкой могут атаковать административные здания в Кишиневе и захватить заложников. В марте стало известно об аресте в столице Молдовы наемника из ЧВК "Вагнер".

Российский МИД в ответ заявлял, что утверждения Санду совершенно необоснованны и ничем не подтверждены. Российское ведомство одновременно обвинило Украину в нагнетании напряженности и попытках втянуть Кишинёв "в жесткую конфронтацию с Россией".

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