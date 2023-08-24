Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердили

Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, сообщает Zakon.kz.

"Только что общался с выдающимися "музыкантами"(частной военной компанией "Вагнер", основателем которой является Пригожин). Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина ("правая рука" Пригожина, командир ЧВК "Вагнер". Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", – написал Рогов в Telegram.

До этого очевидцы падения самолета, на борту которого мог находиться предприниматель Евгений Пригожин, заявили, что перед крушением слышали два сильных хлопка.

Ранее пресс-служба МЧС России заявила о том, что бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области. На борту находились 10 человек. Росавиация начала расследование катастрофы. Выяснилось, что среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Известно, что на месте крушения самолета обнаружили восемь тел.

