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Смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе подтвердили

основатель ЧВК Вагнер Фото: Telegram/Евгений Пригожин
Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, сообщает Zakon.kz.
"Только что общался с выдающимися "музыкантами"(частной военной компанией "Вагнер", основателем которой является Пригожин). Они подтверждают факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина ("правая рука" Пригожина, командир ЧВК "Вагнер". Царствие Небесное новопреставленным рабам Божьим Евгению и Дмитрию", – написал Рогов в Telegram.

До этого очевидцы падения самолета, на борту которого мог находиться предприниматель Евгений Пригожин, заявили, что перед крушением слышали два сильных хлопка.

Ранее пресс-служба МЧС России заявила о том, что бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области. На борту находились 10 человек. Росавиация начала расследование катастрофы. Выяснилось, что среди пассажиров значился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Известно, что на месте крушения самолета обнаружили восемь тел.

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Евгений Пригожин числился среди пассажиров разбившегося самолета в Тверской области

Елена Беляева
Россия
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