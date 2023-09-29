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Более 3 тысяч человек эвакуировали из-за аномальных ливней в Греции

Более 3 тысяч человек эвакуировали из-за аномальных ливней в Греции Фото: pixabay
Очередное стихийное бедствие обрушилось на Грецию. Страна еще не успела оправиться после катастрофических лесных пожаров и урагана "Даниэль", когда столкнулась с новым испытанием – проливными дождями и штормом, сообщает Zakon.kz.

По сообщению CNN, после разрушительных пожаров и урагана Греция вынуждена бороться с последствиями сильных ливней, которые прошли в регионе Фессалия. Новый шторм "Элиас" принес с собой проливные дожди, из-за которых в Фессалии затоплены деревни и размыло дороги, а в школах прекратили занятия.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приказал привести в состояние повышенной готовности экстренные службы и привлечь к борьбе со стихией военных. Более 3 тысяч человек эвакуировали.


По данным синоптиков, за сутки в Греции выпало несколько месячных норм осадков. В городе Волос, который ранее уже пострадал от урагана "Даниэль", уровень осадков за 14 часов превысил норму за восемь месяцев. Судя по видео, которое опубликовал телеканал Al-Jazeera, в Волосе ушли под воду дороги, прекратилось автомобильное движение, затопило многие магазины и дома.

От наводнения, вызванного ливнями, пострадали в том числе и несколько городков, которые до этого понесли большой ущерб от пожаров.

Лесные пожары, которые бушевали в Греции в августе, стали самыми масштабными и разрушительными за два десятилетия. После этого в сентябре на страну обрушился ураган "Даниэль", унесший жизни 17 человек.

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