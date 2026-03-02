#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
497.56
586.92
6.44
События

Подпольная "криптоимперия": в Казахстане прокрутили 3,5 млрд тенге

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, АФМ РК, Агентство по финансовому мониторингу, финансовый мониторинг, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 15:45 Фото: АФМ РК
В Актюбинской области расследуют дело организованной преступной группы (ОПГ), связанной с незаконным бизнесом в сфере цифровых активов и отмыванием денег, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 2 марта 2026 года рассказали, что подозреваемый организатор ОПГ, не имея необходимых разрешений, наладил схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. Для этого он собрал команду, где у каждого была своя роль. Участники занимались поиском людей, на которых оформлялись банковские карты и аккаунты на криптобиржах (дропперы), проводили финансовые операции и затем обналичивали полученные средства.

"Денежные средства, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже OKX. Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводили в иностранную валюту", – раскрыли схему в АФМ.

Общая сумма операций с цифровыми активами, проведенных этой группой, составила свыше 3,5 миллиарда тенге.

Во время обыска у подозреваемых изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы на 25 463 USDT.

Пятеро подозреваемых помещены под стражу.

Расследование продолжается.

В январе 2026 года сообщалось о приговоре двум астанчанам, через незаконный обменник криптовалюты которых "прогнали" более 7 миллиардов тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Продали права на 60 млн тенге: не дожившего до приговора главу ОПГ в спецЦОНе судили в Шымкенте
16:54, 22 декабря 2025
Продали права на 60 млн тенге: не дожившего до приговора главу ОПГ в спецЦОНе судили в Шымкенте
1,7 млрд тенге на продаже тел: в Казахстане раскрыли сеть по торговле людьми
11:54, 28 июля 2025
1,7 млрд тенге на продаже тел: в Казахстане раскрыли сеть по торговле людьми
Сотрудник "Правительства для граждан" лишил страну почти 4 млрд тенге и сбежал: его нашли в России
09:45, 31 октября 2025
Сотрудник "Правительства для граждан" лишил страну почти 4 млрд тенге и сбежал: его нашли в России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В "Динамо" приняли решение по Зайнутдинову
16:20, Сегодня
В "Динамо" приняли решение по Зайнутдинову
Появился способ для Даниила Медведева и Андрея Рублёва выбраться из Дубая
15:42, Сегодня
Появился способ для Даниила Медведева и Андрея Рублёва выбраться из Дубая
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
15:22, Сегодня
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
14:44, Сегодня
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: