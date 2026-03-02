Подпольная "криптоимперия": в Казахстане прокрутили 3,5 млрд тенге

В Актюбинской области расследуют дело организованной преступной группы (ОПГ), связанной с незаконным бизнесом в сфере цифровых активов и отмыванием денег, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 2 марта 2026 года рассказали, что подозреваемый организатор ОПГ, не имея необходимых разрешений, наладил схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. Для этого он собрал команду, где у каждого была своя роль. Участники занимались поиском людей, на которых оформлялись банковские карты и аккаунты на криптобиржах (дропперы), проводили финансовые операции и затем обналичивали полученные средства.

"Денежные средства, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже ATAIX. Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже OKX. Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводили в иностранную валюту", – раскрыли схему в АФМ.

Общая сумма операций с цифровыми активами, проведенных этой группой, составила свыше 3,5 миллиарда тенге.

Во время обыска у подозреваемых изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы на 25 463 USDT.

Пятеро подозреваемых помещены под стражу.

Расследование продолжается.

В январе 2026 года сообщалось о приговоре двум астанчанам, через незаконный обменник криптовалюты которых "прогнали" более 7 миллиардов тенге.