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Путин показал президенту Южного Судана, как надевать наушники

Путин показал президенту Южного Судана, как надевать наушники Фото: kremlin.ru
28 сентября в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Южного Судана Салвой Кииром. Президент африканской страны находится в России с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

В начале встречи произошел небольшой казус. Президент Южного Судана Салва Киир никак не мог понять, как надеть наушник для синхронного перевода. Почти минуту он пытался сообразить, как же сделать это, сообщают "Новые известия".

В ситуацию был вынужден вмешаться российский президент. Владимир Путин несколько раз показал своему коллеге, как пользоваться наушником. 


Неудобство, вероятно, вызвала большая шляпа, которая была надета на Салве Киире.

На встрече российский президент заявил, что отношения между двумя странами развиваются интенсивно. Россия была одной из первых стран, которая признала независимость Южного Судана.

Салва Киир заявил, что "их нация является самой молодой" на планете. И сейчас их стране нужно иметь сильных и влиятельных друзей. 

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