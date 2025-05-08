О чем договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин во время переговоров в Москве

Сегодня, 8 мая 2025 года, в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте kremlin.ru:

Россия и Китай приняли совместное заявление о развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, подписали ряд межправительственных и межведомственных соглашений и приняли совместное заявление по глобальной стратегической стабильности.

Владимир Путин заявил, что отношения между странами вышли на наивысший уровень за всю историю.

Также президент России заявил, что Россия и Китай понесли наибольшие потери во Второй мировой.

Почти весь товарооборот между странами теперь проводится в рублях и юанях, что снижает зависимость от внешнего давления.

По словам Си Цзиньпина, переговоры с Владимиром Путиным прошли обстоятельно и плодотворно – лидеры стран вышли на ряд новых договоренностей.

Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.