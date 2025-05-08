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Мир

О чем договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин во время переговоров в Москве

О чем договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин во время переговоров в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 17:31 Фото: kremlin.ru
Сегодня, 8 мая 2025 года, в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на сайте kremlin.ru:

  • Россия и Китай приняли совместное заявление о развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, подписали ряд межправительственных и межведомственных соглашений и приняли совместное заявление по глобальной стратегической стабильности.
  • Владимир Путин заявил, что отношения между странами вышли на наивысший уровень за всю историю.
  • Также президент России заявил, что Россия и Китай понесли наибольшие потери во Второй мировой.
  • Почти весь товарооборот между странами теперь проводится в рублях и юанях, что снижает зависимость от внешнего давления.
  • По словам Си Цзиньпина, переговоры с Владимиром Путиным прошли обстоятельно и плодотворно – лидеры стран вышли на ряд новых договоренностей.

Председатель КНР прибыл с официальным визитом в Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 17:31
Это наша общая Победа: Путин пригласил Токаева в Москву на 80-ю годовщину Победы в ВОВ

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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