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В Узбекистане одобрили закон о запрете пропаганды многоженства и отрицания равноправия женщин и мужчин

многоженство в Узбекистане Фото: pixabay
Сенат Узбекистана одобрил поправки, вводящие наказание за совершение никаха без регистрации брака, пропаганду многоженства, а также нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, сообщает Zakon.kz.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 45-м пленарном заседании в субботу одобрил закон о поправках в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, направленных на укрепление межнационального согласия, религиозной толерантности, сохранение светских ценностей и защиту прав женщин, сообщает Газета.uz.

Закон устанавливает административное и уголовное наказание за пропаганду превосходства или неполноценности граждан по национальным, расовым, этническим или религиозным признакам, а также совершение религиозного обряда бракосочетания между лицами, брак которых не зарегистрирован в установленном законом порядке.

Вводится административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя или более женами, а также публичное отрицание равноправия женщин и мужчин.

Кроме того, вводится мера административной ответственности за нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность. Учитываются также случаи исключения ответственности.

"В последнее время в стране увеличилось количество браков, заключенных по религиозному обряду, и в результате этого имеются случаи многоженства. Также распространяется пропаганда многоженства и его "преимуществ" посредством рекламы, развлекательных и аналитических материалов. Из-за этого увеличилось и количество детей, рожденных вне брака".Сенат Узбекистана

Согласно статистике, в 2020 году в стране было зарегистрировано рождение 16 564 детей на основании заявлений матерей-одиночек, в 2022 году этот показатель достиг 18 955 детей.

В обновленной Конституции говорится, что указанные в ней права и свободы могут быть ограничены только в соответствии с законом и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, здоровья населения, общественной нравственности, прав и свобод других лиц, обеспечения общественной безопасности и общественного порядка.

Поправки были разработаны "с учетом многовековой истории и культурных традиций народа Узбекистана".

Для вступления поправок в силу закон должен подписать президент Узбекистана.

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