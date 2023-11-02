В Узбекистане будут штрафовать за пропаганду двоеженства

Президент Узбекистана подписал закон с поправками в кодексы, которые закрепляют светскость страны. Штрафы будут грозить жителям за пропаганду гендерной дискриминации, за нахождение в общественных местах с закрытым лицом, за пропаганду двоеженства, сообщает Zakon.kz.

В Узбекистане внесли изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, которые усилят светскость государства, сообщает Gazeta.uz.



Поправки в Кодекс об административной ответственности

Отправление религиозного обряда по заключению брака между лицами, брак которых не зарегистрирован в законном порядке, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста, влечет наложение штрафа от от 4,9 млн сумов до 9,9 млн сумов.

Пропаганда сожительства с двумя или более женами, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также поощрение таких действий влечет наложение штрафа от 4,9 млн сумов до 9,9 млн сумов, либо административный арест до 15 суток.

Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа от 3,3 млн сумов до 4,9 млн сумов.

Сделано исключение для случаев нахождения с закрытым лицом по медицинским показаниям. Обязательное ношение головных уборов для обеспечения безопасности на дороге не является основанием для скрытия лица.

Пропаганда дискриминации по признаку пола, в том числе публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также публичное оправдание и (или) поощрение таких действий влечет штраф от 3,3 млн сумов до 6,6 млн сумов.

Поправки в Уголовный кодекс

Поправки в Уголовный кодекс включают штрафы, обязательные общественные работы и исправительные работы за отправление религиозного обряда брака между лицами, брак которых не зарегистрирован, а также за изготовление и распространение материалов, пропагандирующих национальную, этническую или религиозную вражду.

Также установлены минимальные наказания за умышленные действия, унижающие национальную честь и достоинство или пропаганду превосходства граждан по различным признакам.