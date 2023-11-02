Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Узбекистане будут штрафовать за пропаганду двоеженства

двоеженство Фото: pixabay
Президент Узбекистана подписал закон с поправками в кодексы, которые закрепляют светскость страны. Штрафы будут грозить жителям за пропаганду гендерной дискриминации, за нахождение в общественных местах с закрытым лицом, за пропаганду двоеженства, сообщает Zakon.kz.

В Узбекистане внесли изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, которые усилят светскость государства, сообщает Gazeta.uz.

Поправки в Кодекс об административной ответственности

  • Отправление религиозного обряда по заключению брака между лицами, брак которых не зарегистрирован в законном порядке, в том числе с лицом, не достигшим брачного возраста, влечет наложение штрафа от от 4,9 млн сумов до 9,9 млн сумов.
  • Пропаганда сожительства с двумя или более женами, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также поощрение таких действий влечет наложение штрафа от 4,9 млн сумов до 9,9 млн сумов, либо административный арест до 15 суток.
  • Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, влечет наложение штрафа от 3,3 млн сумов до 4,9 млн сумов.

Сделано исключение для случаев нахождения с закрытым лицом по медицинским показаниям. Обязательное ношение головных уборов для обеспечения безопасности на дороге не является основанием для скрытия лица.

Пропаганда дискриминации по признаку пола, в том числе публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также публичное оправдание и (или) поощрение таких действий влечет штраф от 3,3 млн сумов до 6,6 млн сумов.

Поправки в Уголовный кодекс

Поправки в Уголовный кодекс включают штрафы, обязательные общественные работы и исправительные работы за отправление религиозного обряда брака между лицами, брак которых не зарегистрирован, а также за изготовление и распространение материалов, пропагандирующих национальную, этническую или религиозную вражду.

Также установлены минимальные наказания за умышленные действия, унижающие национальную честь и достоинство или пропаганду превосходства граждан по различным признакам.

Читайте также

Казнить людей в Иране стали на 30% чаще
Казнить людей в Иране стали на 30% чаще
американец с сердцем свиньи
В США скончался мужчина с пересаженным сердцем свиньи
Более 400 человек покинули Газу после открытия границы с Египтом
Более 400 человек покинули Газу после открытия границы с Египтом
Данияр Кунафин
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио временно отключат в Казахстане
Телевидение и радио временно отключат в Казахстане
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Максим Галкин обратился к жителям Израиля
Наши за рубежом, семья Ренаты Хасановой в Швеции, Швеция
Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Швеции
Баян Алагузова решила освещать свою деятельность после скандала с Окаповым
Баян Алагузова решила освещать свою деятельность после скандала с Окаповым
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления