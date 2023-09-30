В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов

В Армении обсуждается вопрос отключения российских телеканалов. Об этом заявила депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян, сообщает Zakon.kz.

По словам депутата, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении. Этот вопрос обсуждается давно, он поднимался на пленарных заседания Национального собрания, сообщает РИА Новости.



В Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".

В свете событий в Нагорном Карабахе в МИД РФ заявили, что Запад убеждает Армению выйти из ОДКБ и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета интересов армян в Карабахе.

Москва также призвала не реагировать на заявления об отношениях России и Армении. В МИД России заявляли также, что контакты России и Армении продолжаются на различных уровнях, Москва надеется, что ее сигналы будут услышаны.