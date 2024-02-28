Пашинян предупредил о возможной заморозке отношений Армении с ОДКБ "де-юре"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что фактическая заморозка отношений с Организацией Договора о коллективной безопасности означает в том числе отсутствие армянского постпреда при ОДКБ, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Аysor.am, Пашинян заявил, что Армения задала вопрос ОДКБ и до сегодняшнего дня не получила ответа.

"Отсутствие этого вопроса, по нашему мнению, создает угрозы национальной безопасности и территориальной целостности Республики Армения. И этот вопрос очень ясен: какова зона ответственности ОДКБ в Республике Армения", – сказал он, отметив, что что вопрос возник после событий мая, ноября 2021 года и сентября 2022 года.

По словам премьера Армении, Ереван юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства.

"ОДКБ, несмотря на свои обязательства по обеспечению адекватной позиции и реагирования на безопасность Армении, делает прямо противоположное. Сейчас у нас де-факто заморожены отношения с ОДКБ, и если этот процесс продолжится, нам придется заморозить отношения де-юре, что еще мы можем сделать?" – сказал он.

Пашинян отметил, что заявление о заморозке отношений с ОДКБ означает, что республика уже более года не имеет своего постпреда в Организации, не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровнях, однако не ставит вето на принимаемые решения.

"У нас уже год нет постоянного представителя в ОДКБ. Мы давно не участвовали в мероприятиях ОДКБ на высоком уровне. ОДКБ использует принцип консенсуса для принятия решений, но мы не участвуем в нем по простой причине, потому что у нас нет ответа на вопрос, почему мы должны участвовать", – сказал он.

23 февраля 2024 года стало известно, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Никол Пашинян отметил, что не был выполнен Договор о коллективной безопасности в отношении Армении.