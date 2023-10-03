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День рождения двухголовой змеи отметили в США

Змея с двумя головами Фото: Missouri Department of Conservation
Департамент охраны природы штата Миссури объявил о проведении шестого дня рождения одного из самых редких животных – двухголовой змеи, сообщает Zakon.kz.

Самку крысоловки по кличке Тигровая Лилия нашла семья из округа Стоун осенью 2017 года. Змею передали в Центр охраны природы "Пастух холмов" Департамента охраны природы, сообщает UPI.

Длина Тигровой Лилии сейчас составляет почти 1,5 метра.

Отмечается, что у змеи только один пищевод. Поэтому при кормежке специалисты центра сначала надевают на одну голову чашку, пока другая ест.


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