День рождения двухголовой змеи отметили в США
Фото: Missouri Department of Conservation
Департамент охраны природы штата Миссури объявил о проведении шестого дня рождения одного из самых редких животных – двухголовой змеи, сообщает Zakon.kz.
Самку крысоловки по кличке Тигровая Лилия нашла семья из округа Стоун осенью 2017 года. Змею передали в Центр охраны природы "Пастух холмов" Департамента охраны природы, сообщает UPI.
Длина Тигровой Лилии сейчас составляет почти 1,5 метра.
Отмечается, что у змеи только один пищевод. Поэтому при кормежке специалисты центра сначала надевают на одну голову чашку, пока другая ест.
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