День рождения двухголовой змеи отметили в США

Департамент охраны природы штата Миссури объявил о проведении шестого дня рождения одного из самых редких животных – двухголовой змеи, сообщает Zakon.kz.

Самку крысоловки по кличке Тигровая Лилия нашла семья из округа Стоун осенью 2017 года. Змею передали в Центр охраны природы "Пастух холмов" Департамента охраны природы, сообщает UPI.



Длина Тигровой Лилии сейчас составляет почти 1,5 метра.

Отмечается, что у змеи только один пищевод. Поэтому при кормежке специалисты центра сначала надевают на одну голову чашку, пока другая ест.



