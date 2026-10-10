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Мир

Двухголовую змею с четырьмя глазами обнаружили на обычной ферме

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 23:55 Фото: скриншот видео
В индийском штате Гуджарат на территории фермы нашли и спасли уникальную двухголовую волчью змею с четырьмя глазами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет India Today, необычную рептилию длиной около 15 сантиметров заметили местные жители на поле в деревне Агасвани. На место незамедлительно прибыли специалисты из организации по защите природы, которые аккуратно изловили рептилию.

"Специалисты идентифицировали находку как волчью змею – это неядовитый вид, не представляющий опасности для человека. Уникальность особи заключается в редкой аномалии развития под названием бицефалия (двухголовость), при которой у одного организма формируются две полноценные головы", – говорится в сообщении.

Каждая из голов имеет собственную пару глаз, а также, по мнению экологов, свой мозг и нервную систему. Двухголовость возникает на этапе эмбрионального развития при неполном разделении близнецов. Подобное явление считается крайне редким, хотя среди всех аномалий у змей встречается чаще других.

По данным экспертов, это первый официально зафиксированный случай бицефалии у змей в штате Гуджарат. За всю историю наблюдений в Индии было документально подтверждено лишь несколько подобных случаев – у двух кобр и трех волчьих змей.

Такая патология существенно снижает шансы выживания в дикой природе, так как две головы реагируют на еду, движение и угрозы независимо друг от друга, вызывая конфликт действий. Тем не менее, найденной особи уже около года. Сейчас спасатели обеспечивают змее безопасный уход и наблюдение.

Летом 2026 года сообщалось, что в Новой Гвинее ученые обнаружили новый вид змей и назвали его в честь гитариста Guns N’ Roses Слэша – Сола Хадсона. Новый вид получил научное название Lielaphis slashi.

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Канат Болысбек
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