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У американского конгрессмена угнали машину возле Капитолия

У американского конгрессмена угнали машину возле Капитолия Фото: pixabay
Вооруженные грабители угнали автомобиль члена Палаты представителей США в самом центре американской столицы, недалеко от Капитолия, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press, в центре Вашингтона трое вооруженных грабителей угнали автомобиль у Генри Куэльяра – члена Палаты представителей США от штата Техас. Преступление произошло 2 октября, около 21:30 по местному времени, совсем недалеко от Капитолия.

"Когда конгрессмен Куэльяр парковал автомобиль накануне вечером, трое вооруженных грабителей приблизились к нему и завладели его транспортным средством. К счастью, он не пострадал и взаимодействует с местными правоохранительными органами", – сообщил глава офиса Куэльяра Джейкоб Хохберг.

От того места, где у конгрессмена угнали машину, до Капитолия примерно пять минут езды. Это уже второй случай нападения на члена Палаты представителей США за текущий год.

Ранее стало известно, что в Лас-Вегасе задержали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура.

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