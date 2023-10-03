У американского конгрессмена угнали машину возле Капитолия

Вооруженные грабители угнали автомобиль члена Палаты представителей США в самом центре американской столицы, недалеко от Капитолия, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Associated Press, в центре Вашингтона трое вооруженных грабителей угнали автомобиль у Генри Куэльяра – члена Палаты представителей США от штата Техас. Преступление произошло 2 октября, около 21:30 по местному времени, совсем недалеко от Капитолия.

"Когда конгрессмен Куэльяр парковал автомобиль накануне вечером, трое вооруженных грабителей приблизились к нему и завладели его транспортным средством. К счастью, он не пострадал и взаимодействует с местными правоохранительными органами", – сообщил глава офиса Куэльяра Джейкоб Хохберг.

От того места, где у конгрессмена угнали машину, до Капитолия примерно пять минут езды. Это уже второй случай нападения на члена Палаты представителей США за текущий год.

Ранее стало известно, что в Лас-Вегасе задержали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура.