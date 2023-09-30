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В Лас-Вегасе задержали подозреваемого в убийстве Тупака

Тупак "2Pac" Шакур Фото: Raymond Boyd/Contributor/Getty Images
Один из последних живых свидетелей убийства рэпера Тупака Шакура в 1996 году был арестован в районе Лас-Вегаса, сообщает Zakon.kz.

Дуэйн "Кефф Д" Дэвис был арестован рано утром в пятницу по подозрению в убийстве, пишет AP.

Дэвис давно был подозреваемым в деле. 17 июля в доме его жены в соседнем был проведен обыск. В ходе этого рейда полиция конфисковала несколько компьютеров, мобильный телефон и жесткий диск, журнал Vibe, в котором фигурировал Шакур, несколько пуль 40-го калибра, две «ванны с фотографиями» и копию откровенных мемуаров Дэвиса 2019 года.

В интервью и в своих откровенных мемуарах 2019 года "Легенда Комптон-стрит" он признался, что находился в "Кадиллаке", из которого раздалась стрельба во время стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля 7 сентября 1996 года.

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