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Трансгендеры не явились на Кубок мира по плаванию в Германии

кубок мира по плаванию Фото: pixabay
Соревнования Кубка мира по плаванию, предназначенные для трансгендеров, прекратили из-за отсутствия желающих принять в них участие, сообщает Zakon.kz.

Соревнования в открытой категории, состоящие из заплывов на 50 и 100 метров всеми видами гребка, должны были стать частью Кубка мира, стартующего в Берлине. Однако, по словам представителей World Aquatics (WA), заявок на участие в соревнованиях не поступило, сообщает The Guardian.

Несмотря на отсутствие спроса, рабочая группа планирует рассмотреть возможность включения гонок в открытой категории в соревнования категории "Мастерс" в будущем.

Бывшая британская олимпийская пловчиха Шэррон Дэвис, которая является ярым критиком трансгендеров в женском спорте, прокомментировала отмененные соревнования. 

"Если трансгендеры не получат физического преимущества от участия в соревнованиях женщин вместо других мужчин, то им это неинтересно".Шэррон Дэвис

Руководящий орган по водным видам спорта принял политику "гендерного включения" в июне 2022 года во время чемпионата мира в Будапеште. В июле начала работу группа по изучению вопроса, а после появилась новая категория для трансгендеров.

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