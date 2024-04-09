Казахстанцы завоевали "золото" Кубка мира по артистическому плаванию

В столице КНР Пекине завершился первый этап Кубка мира World Aquatics по артистическому плаванию, который проходил с 5 по 7 апреля 2024 года. В соревновании приняли участие 85 спортсменов из 14 стран мира. Об этом рассказали в Федерации водных видов спорта РК, сообщает Zakon.kz.

Национальная сборная команда Казахстана была представлена в Пекине 15 спортсменами и завоевала одну золотую, две серебряных и две бронзовых медали:

"золото" казахстанские представительницы артистического плавания выиграли в дисциплине "группа, акробатическая программа", опередив команды Китая (второе место) и Австралии (третье место). В составе казахстанской группы выступили: Наргиза Болатова, Этери Какутиа, Айгерим Курмангалиева, Ксения Макарова, Арина Мясникова, Анна Павлетцова, Жаклин Якимова и Жания Жиенгазы;

казахстанские представительницы артистического плавания выиграли в дисциплине "группа, акробатическая программа", опередив команды Китая (второе место) и Австралии (третье место). В составе казахстанской группы выступили: Наргиза Болатова, Этери Какутиа, Айгерим Курмангалиева, Ксения Макарова, Арина Мясникова, Анна Павлетцова, Жаклин Якимова и Жания Жиенгазы; "серебро" завоевали обладатели титула "чемпион мира" по итогам чемпионата 2024 года в Дохе Наргиза Болатова и Эдуард Ким в технической программе "Микс дуэтов". Второй казахстанский микс- дуэт в составе Анны Павлетцовой и Виктора Друзина также стал вторым и завоевал "серебро" в произвольной программе;

завоевали обладатели титула "чемпион мира" по итогам чемпионата 2024 года в Дохе Наргиза Болатова и Эдуард Ким в технической программе "Микс дуэтов". Второй казахстанский микс- дуэт в составе Анны Павлетцовой и Виктора Друзина также стал вторым и завоевал "серебро" в произвольной программе; "бронзу" взяла отечественная группа в технической программе. Виктор Друзин в одиночной мужской программе (соло) вошел в тройку призеров (третье место) и завоевал бронзовую медаль.

Федерация водных видов спорта РК – общественная организация, руководящий орган для всех водных видов спорта на территории Казахстана: плавания, водного поло, артистического плавания, прыжков в воду и плавания на открытой воде. Является членом континентальной Федерации водных видов спорта – Asia Aquatucs и Всемирной Федерации – World Aquatics.