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В Узбекистане разрешили майнинг только за счет солнечной энергии

Майнинг криптовалюты Фото: pixabay
Положение "О порядке выдачи разрешения для осуществления деятельности по майнингу" прошло государственную регистрацию в Минюсте Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

В Узбекистане установили порядок выдачи разрешения и организации деятельности по майнингу на территории страны. Майнинг будет осуществляется исключительно юридическим лицом с использованием электроэнергии, произведенной солнечной фотоэлектрической станцией, сообщает Kun.uz.

Майнеры могут подключаться к единой электроэнергетической системе в случаях, предусмотренных актами законодательства, с установкой отдельного прибора учета электрической энергии.

Майнеры имеют право осуществлять свою деятельность только по адресу, указанному при регистрации, с соблюдением пожарной безопасности и санитарных норм и правил.

На территории Узбекистана запрещается:

  • осуществление скрытого майнинга;
  • майнинг анонимных криптоактивов;
  • осуществление майнинга по адресу, не соответствующему адресу, указанному при регистрации;
  • осуществление майнинга без разрешения.

Полученные криптоактивы должны быть реализованы майнерами на криптобиржах, имеющих лицензию на территории Узбекистана.

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