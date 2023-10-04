Криминального авторитета Камчи Кольбаева убили в Бишкеке

ГКНБ Кыргызстана сообщил о ликвидации криминального авторитета Камчи Кольбаева (Камчыбека Асанбека), сообщает Zakon.kz.

4 октября в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГКНБ Кыргызстана установили местонахождение Камчыбека Асанбека в ресторане "Блондер Паб".

Сообщается, что Асанбек проигнорировал требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление. Бойцы спецподразделения ГКНБ открыли ответный огонь на поражение. В результате перестрелки Камчыбек Асанбек погиб, его смерть от пулевых ранений констатировали врачи.

"По факту ГКНБ возбуждено уголовное дело по статьям "Создание организованной преступной группы", "Незаконный оборот оружия", "Покушение на убийство" УК КР. Проводятся неотложные следственные действия". Пресс-служба ГКНБ

Также проводится доследственная проверка по заявлениям граждан в отношении Асанбека по факту его причастности к организации убийства лидера противоборствующей преступной группировки Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо.

Стоит отметить, что вора в законе подозревали в создании транснациональной преступной организации в Казахстане. Однако преступление было совершено в 2007-2009 годах, срок давности для привлечения его к уголовной ответственности истек.