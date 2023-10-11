Криминальные авторитеты Кыргызстана отказались от воровского статуса после убийства Камчы Кольбаева

В Кыргызстане идет зачистка от членов ОПГ. Один из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана Камчы Кольбаев был ликвидирован сотрудниками ГКНБ 4 октября и похоронен на следующий день, 5 октября, сообщает Zakon.kz.

Почти сразу после ликвидации Кольбаева, члены различных ОПГ начали массово отказываться от связей со своим криминальным прошлым, заверяя в поддержке властей и твердом намерении стать добропорядочными гражданами, сообщает Kaktus.media.



Кто отказался?

президент Федерации ММА и РF по Нарынской области Нурлан Омокоев;

"смотрящий" по Ошу Алмаз Эрмекбаев;

активный член ОПГ Улан Барчакеев – Улан Узун;

член ОПГ Камчы Кольбаева Кадыр Досонов – Дженго;

криминальный авторитет Улан Токтосунов – Сакал.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане "не будет никаких воров в законе, лидеров ОПГ и группировок".

"Если кто собирается создать новых воров, новых лидеров, то их мы будем жестко наказывать. Да, мы вспоминаем те годы, когда одни криминальные авторитеты сменяли других. Одни криминальные авторитеты уходили, вместо них появлялись другие, которые создавали более крупные группировки, еще больше начали контролировать наше общество". Камчыбек Ташиев

Расправиться с криминалом в стране глава Госкомитета нацбезопасности КР обещал не раз.



Экс-премьер-министр КР и бывший глава МВД КР Феликс Кулов заявил, что силовики провели длительную работу.



"Это говорит о том, что сразу же по горячим следам были приняты обращения от некоторых криминальных авторитетов, что они отказываются от, так сказать, этого воровского статуса. Подготовка к работе была, и серьезная. Плюс к этому то, что сейчас выявляются принадлежащие ему различные объекты недвижимости на миллиард долларов. Это тоже говорит о том, что эта работа, видимо, скрупулезно проводилась на протяжении длительного времени". Феликс Кулов

Ветеран ГКНБ Таалайбек Джумадылов выразил опасение, что избавиться от преступности не получится, произойдет обычный "передел сфер влияния".