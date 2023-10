21 человек погиб в результате падения автобуса с эстакады в Италии

В результате крушения автобуса в Местре, Италия, пригороде Венеции, погиб 21 человек, в том числе двое младенцев, и еще 15 пассажиров получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры страны расследуют, стало ли 40-летнему водителю внезапно плохо, прежде чем автобус вылетел с эстакады на шоссе. Следователи также выясняют, был ли автобус сертифицирован.

Многим раненым, спасенным в ходе операции по эвакуации, был присвоен красный код, что указывает на их критическое состояние. Первоначально власти заявили, что пострадали 18 человек, позже число пересмотрели и объявили о 15 пострадавших.

Губернатор Венето Лука Зайя заявил, что большинство пассажиров автобуса были иностранными туристами, но в среду осталось неясным, из каких они стран.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро объявил до пятницы траур в связи с трагической катастрофой, произошедшей в Местре, приказав приспустить флаги по всему городу в память о многочисленных жертвах, находившихся в упавшем автобусе.