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Небольшая лодка с 280 мигрантами приплыла из Африки на Канарские острова

лодка Фото: freepik
Деревянная лодка, набитая 280 людьми, прибывшая во вторник на канарский остров Эль Йерро, считается самым переполненным судном с мигрантами, достигшим испанского архипелага, сообщает Zakon.kz.

Морская спасательная служба Испании сообщила, что во вторник днем ​​одно из ее судов сопровождало самую населенную лодку, на борту которой находились 268 мужчин, две женщины и 10 детей, в порт Ла-Рестинга, пишет The Guardian.

По данным Красного Креста, который помог людям добраться до порта, судно перевозило наибольшее количество прибывших, зафиксированное в одной лодке. Предполагается, что они отправились из Сенегала.

лодка, на которой совершили путешествие 280 человек

Фото: Gelmert Finol/EPA

В этот же день, по данным властей, 500 человек достигли Эль-Йерро, воспользовавшись более спокойной осенней погодой.

Службы экстренной помощи сообщили о прибытии еще одного катера, на котором находились 79 человек, еще 127 были спасены из моря.

Согласно последним данным Министерства внутренних дел Испании, с 1 января по 30 сентября на Канарские острова прибыло 14 976 человек, что на 19,8% больше, чем за тот же период 2022 года.

Миграционный путь на Канарские острова, где часто случаются кораблекрушения, в последние годы был особенно загружен из-за ужесточения контроля в Средиземноморье.

По данным Международной организации по миграции (МОМ) на начало сентября, с начала этого года во время переходов погибли или пропали без вести 140 человек.

По оценкам испанской неправительственной организации Caminando Fronteras ("Ходячие границы"), которая принимает звонки в службы экстренной помощи от находящихся в море или их родственников, в первой половине года на атлантическом маршруте погибло или пропало 778 человек.

Фернандо Клавихо, региональный президент Канарских островов, призвал к дополнительной помощи со стороны центрального правительства.

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