Небольшая лодка с 280 мигрантами приплыла из Африки на Канарские острова
Морская спасательная служба Испании сообщила, что во вторник днем одно из ее судов сопровождало самую населенную лодку, на борту которой находились 268 мужчин, две женщины и 10 детей, в порт Ла-Рестинга, пишет The Guardian.
По данным Красного Креста, который помог людям добраться до порта, судно перевозило наибольшее количество прибывших, зафиксированное в одной лодке. Предполагается, что они отправились из Сенегала.
Фото: Gelmert Finol/EPA
В этот же день, по данным властей, 500 человек достигли Эль-Йерро, воспользовавшись более спокойной осенней погодой.
Службы экстренной помощи сообщили о прибытии еще одного катера, на котором находились 79 человек, еще 127 были спасены из моря.
Согласно последним данным Министерства внутренних дел Испании, с 1 января по 30 сентября на Канарские острова прибыло 14 976 человек, что на 19,8% больше, чем за тот же период 2022 года.
Миграционный путь на Канарские острова, где часто случаются кораблекрушения, в последние годы был особенно загружен из-за ужесточения контроля в Средиземноморье.
По данным Международной организации по миграции (МОМ) на начало сентября, с начала этого года во время переходов погибли или пропали без вести 140 человек.
По оценкам испанской неправительственной организации Caminando Fronteras ("Ходячие границы"), которая принимает звонки в службы экстренной помощи от находящихся в море или их родственников, в первой половине года на атлантическом маршруте погибло или пропало 778 человек.
Фернандо Клавихо, региональный президент Канарских островов, призвал к дополнительной помощи со стороны центрального правительства.