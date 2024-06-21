Круизный лайнер спас 68 мигрантов у испанских Канарских островов

Роскошный круизный лайнер в среду спас 68 мигрантов, дрейфующих у испанских Канарских островов, сообщает Zakon.kz.

Балкер Philipp Oldendorff заметил дрейфующую лодку в форме каноэ с людьми на борту примерно в 440 морских милях (815 км) к югу от Тенерифе и оказал первую помощь пострадавшим, пока в этот район не прибыло пассажирское судно Insignia Salvamento Maritimo, говорится в заявлении морского спасательного агентства Испании.

Судно Insignia, принадлежащее Oceania Cruises, спасло в общей сложности 68 человек и обнаружило три тела, сообщило агентство, добавив, что оно не смогло вернуть останки двух человек из-за плохих погодных условий.

В четверг экипаж Insignia сообщил, что один из спасенных мигрантов находится в критическом состоянии и его необходимо эвакуировать. Он умер прежде, чем к нему смог добраться поисково-спасательный вертолет.

Согласно отчету агентства Insignia, 62 спасенных мужчины, три женщины и трое несовершеннолетних были выходцами из Африки к югу от Сахары.

Данные Министерства внутренних дел Испании показывают резкий рост числа мигрантов, прибывающих морским путем, особенно на Канарские острова.

По данным Министерства внутренних дел Испании, с 1 января по 15 июня в Испанию морским путем прибыли 23 037 мигрантов, что на 122,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них 18 977 человек прибыли на Канарские острова морским путем, что на 220,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее в этом месяце испанская неправительственная организация Caminando Fronteras сообщила, что в период с января по май в этом году, пытаясь добраться до Испании, погибло по меньшей мере 5000 мигрантов, то есть в среднем 33 человека в день.