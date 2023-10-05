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Джо Байден списал еще 9 млрд долларов задолженности по студенческим кредитам

студенты в колледже Фото: pixabay
Президент США Джо Байден объявил о том, что еще 125 тыс. человек получили одобрение на списание студенческих долгов на общую сумму 9 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Общая сумма списания долгов, одобренная его администрацией, достигла 127 млрд долларов для почти 3,6 млн американцев, говорится в заявлении Белого дома.

Пакет включает в себя 5,2 млрд долларов на дополнительное облегчение долгового бремени для 53 тыс. заемщиков в рамках программ льготного кредитования государственных служащих, почти 2,8 млрд долларов на облегчение долгового бремени для почти 51 тыс. заемщиков за счет внесения изменений в систему погашения задолженности с учетом доходов, а также 1,2 млрд долларов для почти 22 тыс. заемщиков, имеющих полную или стойкую утрату трудоспособности.

Джо Байден заявил, что усилия его администрации по облегчению студенческой задолженности "еще не закончены". Он добавил, что администрация делает все возможное, чтобы облегчить студенческую задолженность "как можно большему числу людей и как можно быстрее".

"Хотя высшее образование по-прежнему является билетом в лучшую жизнь, этот билет стал чрезмерно дорогим. Американцы, обремененные непосильными долгами в обмен на получение высшего образования, стали нормой".Джо Байден

Министр образования Мигель Кардона приветствовал решение Байдена. Он заявил, что администрация сократила бюрократию и устранила ошибки. 


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