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Джо Байден прибыл в Израиль

президент США Фото: pixabay
Президент США Джо Байден прибыл в Израиль на фоне конфликта этой страны с Палестиной, сообщает Zakon.kz.

Главу Белого дома встречают в аэропорту премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Исаак Херцог. Трансляция прибытия президента США ведется в аккаунте премьер-министра Израиля в Twitter.

Как ожидается, глава Белого дома встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и подтвердит солидарность страны с Израилем.

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Ожидается, что Байден повторит "кристально ясное послание" любому государству, пытающемуся "воспользоваться сложившейся ситуацией" и напасть на Израиль.

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