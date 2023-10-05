Китаянка подала в суд на дочь и зятя из-за ухода за внуком

Суд обязал мужчину и его жену выплатить своей матери 11 300 долларов за то, что она в течение пяти лет ухаживала за их ребенком, сообщает Zakon.kz.

Бабушка по фамилии Дуань ухаживала за внуком в течение пяти лет, с февраля 2018 года по июль 2023 года, сообщает SCMP.

Ху и ее муж, работающие в городе Чэнду, не успевали присматривать за мальчиком, возраст которого не разглашается.

Дуань начала ухаживать за внуком с 2018 года. Ее дочь и зять высылали ей ежемесячную стипендию в 135 долларов и плату за уход за ребенком в размере 277 долларов.





В течение пяти лет Дуань присматривала за мальчиком, не жалуясь. В июле она решила, что ее усилия не были должным образом вознаграждены и она заслуживает большей компенсации, и попросила супругов выплатить ей 26 тысяч долларов.

Ху посчитала, что ее мать хочет слишком многого. Не обсуждая этот вопрос с мужем, Ху пообещала выплатить матери 6,8 тысяч долларов, и они подписали соглашение.

Но Ху не выполнила обещание, несмотря на то, что мать часто просила ее об этом. Тогда Дуань подала на супругов в суд.

Суд решил, что у Дуань по закону не было обязанности воспитывать внука и что она заслуживает того, чтобы супруги выплачивали ей вознаграждение за уход за ребенком. Однако суд также счел сумму, которую требовала Дуань, слишком высокой и снизил ее до 11,3 тысячи долларов.

По мнению зятя женщины по имени Чжу, Дуань подала иск на выплату пособия по уходу за ребенком, потому что Чжу сейчас находится в состоянии бракоразводного процесса, и целью свекрови является он.