Казахстанец через суд добился выплаты пособия по уходу за ребенком
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В Астане мужчина выиграл суд за право на социальную выплату по уходу за ребенком. Об этом 22 июля 2025 года рассказали в столичном суде, сообщает Zakon.kz.
Дело по иску к АО "Государственный фонд социального страхования" (ГФСС) о признании незаконным и отмене решения об отказе в назначении социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет рассмотрено судебной коллегией по административным делам суда Астаны.
"В ноябре 2024 года у истца родилась дочь. В декабре 2024 года истцу товариществом предоставлен отпуск без содержания по уходу за ребенком до 1,5 года, начиная с января 2025 года. Супруга истца получателем социальных выплат и пособий по Астане не значится. Истец обратился к фонду за назначением социальной выплаты на случай потери дохода по основанию ухода за ребенком".Пресс-служба суда Астаны
При этом фондом истцу был предоставлен ответ об отказе в назначении выплаты. В качестве основания отказа указано отсутствие факта потери дохода на дату рождения ребенка.
"Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, пришел к выводу, что истец как участник системы обязательного страхования, осуществляющий уход за ребенком по достижении им возраста полутора лет, вправе получить социальную выплату с даты возникновения потери дохода, а именно с даты предоставления ему отпуска по уходу за ребенком, но в пределах срока, не превышающего восемнадцати месяцев со дня рождения ребенка".Пресс-служба суда Астаны
Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции.
"Судебные акты вступили в законную силу".Пресс-служба суда Астаны
О размерах пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года можете узнать по ссылке.
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